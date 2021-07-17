Beşar Esad yedi yıl için daha yemin etti 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

AFP, Beşar Esad, Avrupa ve ABD tarafından da "ne özgür ne de adil" olarak nitelendirilen tartışmalı mayıs seçimlerinin ardından, cumartesi günü yedi yıl için daha yemin ettiğini yazdı. Ülkede düzenlenen seçimlerde oyların yüzde 95'ini alarak yeniden devlet başkanı seçilmesinin ardından uluslararası kamuoyu tepki göstermişti.

AFP'nin aktarmış olduğu yazıda, yeni görev süresi ile birlikte Esad ailesinin yönetimi neredeyse altmış yıla uzamış olduğu vurgulandı. Esad'ın babası Hafız Esad, Suriye'yi 30 yıl kadar yönetmişti.

Aralarında bakanlar, iş insanları, akademisyenler ve gazetecilerin de bulunduğu 600'den fazla misafirin huzurunda Esad'ın anayasa ve Kuran üzerine yemin ettiği bildirildi.

55 yaşındaki Esad açılış konuşmasında, seçimlerin "Halkın devlete verdiği meşruiyetin gücünü kanıtladığını" söyleyerek Batılı yetkililerin devletin, anayasanın ve vatanın meşruiyetine ilişkin açıklamalarının yönetimini itibarsızlaştırdığını söyledi.

2011’de Tunus’ta başlayan ve Arap coğrafyasını etkisi altına alan Arap Baharı hareketiyle, Esad yönetimine karşı çıkan halk ayaklanmaları ve protestolarla birlikte, Suriye 2011 yılından beri farklı aktörlerin dahil olduğu bir iç savaş yaşıyor. Yaklaşık 600 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan iç savaşta 10’uncu yıla gelindi. Savaşın etkileri ülkesini terk edenler, yerinden edilenlerle küresel ölçekte devam ederken Esad iç savaştan bu yana iktidarının galibiyetini genişleten ikinci oyunu aldı.

SURİYE'DE 26 MAYIS SEÇİMLERİ

26 Mayıs seçimlerinin arifesinde uluslararası kamuoyu seçimlerin nihai sonucunun Esad lehine çıkacağını belirtmiş ve sandıktan çıkacak oyun zaten belli olduğunu ve ülkedeki seçimleri tanımayacaklarını söylemişti. ABD Başkanı Biden da ‘‘Suriye toplumunu temsil etmeyen, adil olmayan ve Birleşmiş Milletler tarafından denetlenmeyen seçimleri tanımayacağını’’ ifade etmişti.

2014 ve 2016 yıllarındaki seçimlerde yine uluslararası kamuoyunda, ülkeler, Esad hükümetinin insanlık suçu işlediğini söyleyerek görevi bırakması çağrısı yaptı. Beşer Esad görevi bırakmayacağının altını çizdi.

AFP, Esad’ın kampanya sloganının "Çalışarak umut et" olduğunu ve Esad'ın bu dönemde Suriye’deki yeniden yapılanma sürecinde kendisini ülkedeki tek mimar olarak gördüğünü söyledi.