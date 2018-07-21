Umea FC - Akropolis IF maçı istatistikleri

Umea FC ve Akropolis IF, 22 Temmuz 2018 Pazar günü İsveç 1.Lig Kuzey maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:00. Maç öncesi Umea FC 27 puanla 3. sırada, Akropolis IF 22 puanla 9. sırada bulunuyor. Umea FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Akropolis IF, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 372 kodlu maçı oynayanlar; Umea FC galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Akropolis IF galibiyet oranı 0.00.

Umea FC son hafta oynanan Vasalund-Essinge IF maçında 1-1 berabere kaldı.

Akropolis IF ise Sollentuna United karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Umea FC, evinde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 9 gol yedi.

Akropolis IF ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Akropolis IF, 13 gol atarken 18 gol yedi.

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