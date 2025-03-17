Ümit Milli Futbol Takımı hazırlıklara başladı!

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Gökhan Gönül yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve geçişli dar alan oyunu ile başlayan antrenman daha sonra taktik çift kale maçla devam etti. Futbolcular dar alan oyunuyla çalışmayı tamamladı.

Ümit Milli Takım aday kadrosunda bulunan Jankat Yılmaz ve İsak Vural, A Milli Takım antrenmanına katılırken, 20 Yaş Altı Milli Takım kadrosunda yer alan Burak İnce, Baran Ali Gezek ve İlkan Sever, Ümit Milli Takım idmanında yer aldı. Aday kadroda yer alan Magdeburg forması giyen Livan Burcu, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

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Akşam antrenmanının bir bölümünü TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı da takip etti.

21 Mart Cuma günü Alanya'da Kosova'yla, 25 Mart Salı günü ise Pendik'te Belarus'la karşılaşacak Ümit Milliler, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Kosova ve Belarus maçlarının aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Emre Bilgin (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir), Jankat Yılmaz (Galatasaray)

Defans: Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor), Furkan Demir (Hartberg), Ali Turap Bülbül (Central Hospital Ümraniyespor), Baran Moğultay (Borussia Dortmund II), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor), Emir Ortakaya (Beerschot), Yiğit Efe Demir (Solwie Energy Fatih Karagümrük)

Orta saha: Yunus Emre Konak (Brentford), Eyüp Aydın (Galatasaray), İsak Vural (Frosinone), İzzet Çelik (Adana Demirspor), Emir Bars (Jong PSV), Başar Önal (NEC Nijmegen), Sami Satılmış (Altınordu), Emirhan Demircan (Bayern Münih II), Ege Bilsel (Sipay Bodrum FK)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Central Hospital Ümraniyespor)