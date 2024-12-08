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        Ümit Özdağ yeniden genel başkan

        Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nin 2. Olağan Büyük Kongresinde genel başkanlığa yeniden seçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 17:45 Güncelleme: 08.12.2024 - 17:45
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        Ümit Özdağ yeniden genel başkan
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        Ümit Özdağ, Zafer Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'nde, Genel Başkanlığa yeniden seçildi.

        AA'da yer alan habere göre Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki Zafer Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi, divan başkan ve üyelerinin belirlenmesiyle başladı.

        Kongrede, gündem maddelerinin okunması ve oylanmasının ardından Genel Başkan Özdağ konuştu.

        Partisinin kuruluşunun üzerinden 28 ay geçtiğini, en ağır şartlarda iki seçime girdiklerini ve genel seçimlerde 1 milyon 200 binin üzerinde oy aldıklarını söyleyen Özdağ, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından gerçek muhalefeti halk içinde halkla beraber yaptıklarını ifade etti.

        Zafer Partisi’nin her gün kaç Suriyelinin geldiğini, gittiğini takip edeceğini aktaran Özdağ, "Zafer Partisi sığınmacı ve kaçaklarla ilgili tespit ve çözüm politikalarını Anadolu Kalesi Projesi kapsamında güçlendirerek devam ettirecektir." İfadesini kullandı.

        Genel Başkanlık için Ümit Özdağ'ın tek aday olduğu Zafer Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'nde, konuşmaların ardından delegelerin oy verme işlemine geçildi.

        Ümit Özdağ, oy kullanan 769 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkanlığa getirildi.

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