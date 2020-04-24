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Ümraniye'de feci kaza! Metrelerce havaya uçtu

İstanbul Ümraniye'de caddeden aniden sokağa dönüş yapan hafif ticari araca karşı yönden gelen motosiklet çarptı. Feci kazada motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Motosikletin arkasında oturan kişinin metrelerce havaya fırladığı anlar kameraya yansıdı.

ümraniye motosiklet kaza
DHA

İstanbul Ümraniye'de caddeden sokağa dönüş yapan otomobille motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişiden biri metrelerce havaya uçtu. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

 

 

Feci kaza Ümraniye Tepeüstü Mahallesi Yeşildere Caddesi üzerinde 8 Nisan'da meydana geldi. DHA'nın haberine göre, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet Ümraniye istikametinde ilerlediği sırada karşıdan gelen ve sokağa dönüş yapan otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikleti kullanan kişi yere savrulurken, arka kısmında oturan kişi metrelerce havaya fırladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere götürdü. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet seyir halindeyken karşıdan gelen bir otomobille çarpışıyor. Çarpışmanın etkisiyle motosikleti kullanan kişi yere savrulurken, arka kısmında oturan kişinin metrelerce havaya fırlayarak yere düştüğü görülüyor.

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