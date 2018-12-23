Olay gece saatlerinde Ümraniye, Altınşehir'de meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Natoyolu Caddesi üzerinde bulunan üçüncü kattaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar eden Y. H. (15) olay yerinde can verdi.



Hayatını kaybeden genç kızın ailesi sinir krizleri geçirdi. DHA'nın haberine göre; polis etrafta geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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