Umut Meraş: Beşiktaş maçını kazanmak istiyoruz

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Eyüpspor, 22 Eylül Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Müsabakanın hazırlıklarını Kemerburgaz’da bulunan tesislerinde sürdüren eflatun-sarılılarda başarılı futbolcu Umut Meraş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ" Ligin ilk 5 haftasında güzel bir periyod yakaladıklarını ve kaybetmediklerini hatırlatan Meraş, "Bu hafta da Beşiktaş’la oynayacağız, eski takımımla. Onun için de heyecanlıyım. Kazanmaya, puanlar almaya gideceğiz. Elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Güzel ve seyir zevkinin yüksek bir maç olacağını düşünüyorum. Elimizden geleni yapıp, kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. REKLAM

"BEŞİKTAŞ ÇOK BÜYÜK BİR CAMİA" Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş’ın geçen sene ve bu sene oynadığı oyun arasındaki farkları da anlattı. Meraş, "Beşiktaş’ta oynayan her oyuncu üst düzey. Çünkü Beşiktaş çok büyük bir camia. Bu seneki ile geçen senekinin farkını soracak olursanız, daha atak oynayan bir Beşiktaş izliyorum. Maçları takip ediyorum. Biz elimizden geleni yapacağız maçta. Kazanmak istiyoruz, 3 puanı almaya gideceğiz. Onun için de çok güzel bir ortamımız var. Arkadaşlığımız da iyi. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

"OLAYA TAKIM OLARAK BAKIYORUZ" Kendisinin yanı sıra Tayfur Bingöl ve Caner Erkin’in de daha önce siyah-beyazlı formayı giydiğinin hatırlatılması üzerine Umut Meraş, "3 tane oynayan oyuncu olarak özel bir çalışmamız yok çünkü takım olarak mücadele ediyoruz sahada. Bireysel olarak değil, takım olarak bakıyoruz olaya. Şu anda konumumuz da gayet iyi" diye konuştu.

"ARDA TURAN BİZE ARKADAŞ GİBİ YAKLAŞIYOR" Teknik Direktör Arda Turan’ın futbolculuğu dönemindeki tecrübesini şimdi takıma yansıttığını aktaran Umut, "Arda hoca futbolculuğunda çok büyük bir kariyere sahip; Barcelona, Atletico Madrid, Galatasaray’ın takım kaptanlığını yaptı. Şu anda onun görmüş olduğu üst düzey maç, antrenman olsun bunun üzerinde tabii ki taktik ve teknik olarak etkisi oluyor. Bize arkadaş gibi yaklaşıyor. O yüzden bunun takımın üzerinde gayet önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum" dedi. REKLAM "İNŞALLAH SEYİR ZEVKİ YÜKSEK BİR DERBİ OLUR" 28 yaşındaki futbolcu, cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisine dair ise şunları dile getirdi: "Derbiler her zaman iki taraf için de stresli olur. O yüzden çok güzel bir derbi olacağını düşünüyorum. Tabii ki hangi taraf içeride oynuyorsa biraz daha avantajlı oynuyor. İnşallah seyir zevki yüksek bir derbi olur, biz de izleriz. Biz de heyecanlıyız."

"BAKARSIN BİZ DE ŞAMPİYON OLURUZ" Şampiyonluk yarışı hakkında konuşmanın erken olduğuna dikkat çeken milli futbolcu, "Daha 5 hafta oldu. İki takımın da kalitesi çok üst seviyede. Beşiktaş da Fenerbahçe de Galatasaray da olabilir. Bakarsınız biz de oluruz, belli olmaz" değerlendirmesinde bulundu.

"ELİMİZDEN GELEN MÜCADELEYİ GÖSTERİYORUZ" Umut Meraş takımdaki birçok futbolcunun Süper Lig deneyimi bulunmasının kendileri için avantaj olduğunu söyledi. Meraş, "Ligi bilmek, burada oynamak çok önemli bir etken. 10 tane oyuncu da bu ligi biliyor. Şu anda da 9 puanımız var. Bunu yansıttığımızı düşünüyorum. Elimizden gelen mücadeleyi gösteriyoruz. Eyüpspor’u en üst seviyeye taşımak istiyoruz. Bu sene aramızda bir hedefimiz var. Eğer o hedefi gerçekleştirebilirsek ne mutlu bize" açıklamasını yaptı.