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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan dünyanın en eski yerleşim yerlerinden Harran Ören Yeri'ndeki kazı alanının bu yıl ziyarete açılacağı bildirildi.
AA'nın haberine göre Harran Üniversitesi (HRÜ) Arkeoloji Bölümü ve Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının finansmanı, yerel yönetimlerin de desteğiyle tarihi ören yerindeki kazıların çeşitli aralıklarla 70 yıldır sürdüğünü söyledi.
Ören yerinin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nden kalıcı listeye alınması için hummalı bir çalışma yürütüldüğünü belirten Önal, bir taraftan da kazılarda ortaya çıkarılan eserleri, ören yerini ziyaret eden turistlerin yakından görmesi için çalışmalara başladıklarını ifade etti.
Önal, milattan önce 6 binli yıllardan günümüze kadar kesintisiz yerleşim yeri olan ve bir dönem Asurlular ile Emevilere başkentlik yapan ve dört bir yanı tarihi kalıntılarla çevrili ören yerinin, açık hava müzesini andırdığını dile getirdi.
Tarihi alanda gelinen noktanın umut verici olduğunu vurgulayan Önal, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla kente daha fazla gelmesi beklenen turistlerin böylece Harran'da yürütülen kazı çalışmalarına da yakından tanıklık edeceğini bildirdi.
Kazı alanında bu yıl önemli bir eşiğin aşıldığını bildiren Önal, şöyle devam etti:
"Harran Ören Yeri'nin adeta kalbi olan Harran Ulu Cami'nin doğusunda, 2018 yılı için planlanan kazı çalışmaları başarıyla tamamlandı. Çalışmalarımızda şadırvanlı avlu büyük oranda ortaya çıkarıldı. Bu şadırvanlı avluyu çevreleyen 34 lavabo ortaya çıkarıldı. Bunlar Anadolu'daki ilk İslami dönem lavaboları. Burada abdest alınan yer büyük oranda gün yüzüne çıktı. Önceki yıl bulduğumuz ve kısmen kazısı yapılan çarşı hamamının, ılıklık, sıcak su havuzu ve külhanı da tamamen meydana çıktı. Harran Ören Yeri'ndeki kazı alanları, gezi yolları ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından bu yıl ziyarete açılacak."
"GEZİLİP GÖRÜLECEK HALE GELDİ"
Önal, kazı alanında geçen yıl yürütülen çalışmalarda daha çok görselliği ön plana çıkaracak buluntular üzerine yoğunlaştıklarını dile getirdi.
Ziyaretçilerin tarihi ören yerinde bulunan asırlık miskçi dükkanını, hamamları, şadırvanlı avluları ve su mahzenini bu yıl yakından görme imkanı bulacağını anlatan Önal, tarih tutkunları için kazı alanında yapılacak ziyaretlerin çok daha anlamlı olacağına inandığını ifade etti.
Asırlık ören yerinde ciddi manada alan düzenlemesi yaptıklarını anlatan Önal, "Önceki yıllarda kısmen kazısını yaptığımız hamam, şadırvan, miskçi dükkanı, mahzen gibi bölümlerin tamamen ortaya çıkarılması için yürüme yollarını kaldırdık. Bu yapıların yollar kalktıktan sonra kalan kısmının kazılarını tamamladık. Şu an çarşı hamamının restorasyon çalışmaları da tamamlandı. Harran Ören Yeri'nin içi gezilip görülecek hale getirildi. Alan gezilirken bir taraftan da kazı çalışmalarımız yine devam edecek." şeklinde konuştu.
Önal, bu yıl yürütülecek kazı çalışmalarında ise antik seyyahların bahsettiği "Harran okulları"na ait kalıntılara rastlamayı umut ettiklerini sözlerine ekledi.
Harran'daki kazı çalışmalarında seramik, cam ve madeni eserler, sikkeler, mimari parçalar, figürler, heykeller, kemik ve fildişi eserler, depolama küplerinden oluşan 10 binin üzerinde tarihi eser gün yüzüne çıkartıldı. Bu eserler halen Şanlıurfa Arkeoloji Müzesinde sergileniyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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