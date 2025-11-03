Habertürk
        UNESCO listesindeki 8 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'nde sonbahar

        Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde sonbaharla birlikte oluşan renk cümbüşü havadan görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 10:50 Güncelleme: 03.11.2025 - 10:50
        Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki İçkale ve Dicle Nehri hattında yer alan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan ve 8 bin yıldır tarımın kesintisiz sürdüğü Hevsel Bahçeleri’nde sonbaharda oluşan manzara dronla görüntülendi.

        Dicle Nehri’nin ortasından geçtiği bahçelerde oluşan manzara Sur ilçesindeki Millet Bahçesi’nden de gözlenirken, fotoğraf sanatçıları tarafından da kayda alındı.

        "BURASI SADECE BİR BAHÇE DEĞİL, BURASI MEDENİYETİN KALBİDİR"

        Renk cümbüşüne her zaman denk gelmediğini belirten sosyal medya ve dijital içerik üreticisi Adem Ulusoy, "Nasıl ki Nevruz senede bir gelir, Hıdırellez senede bir yaşanır; işte Hevsel'in bu renk şöleni de yılın yalnızca çok özel bir zamanında ortaya çıkıyor. Buraya her gelişimde aynı hissi yaşıyorum. İnsan sanki 1000 yıllık bir hikayenin içine düşmüş gibi oluyor.

        Dicle akıyor, surlar susuyor, rüzgar hafif hafif dallara dokunuyor. Ve Hevsel Bahçeleri bir anda sanki tabiatın elinden çıkmış bir tabloya dönüşüyor. Diyarbakır'ın ruhu, toprağın bereketi, suyun hikmeti, geçmişin duası burada. Biz bugün sadece dron kaldırmadık.

         

        Aslında bu toprakların bize fısıldadığı o hikayeyi kayda aldık. Çünkü burası sadece bir bahçe değil, burası medeniyetin kalbidir. Bu görüntüler her zaman denk gelmez. Sadece yılın belli bir döneminde doğa bize bu hediyeyi verir. Biz de bu hediyeyi hem yaşamaya hem de gelecek nesillere aktarmaya geldik" dedi.

