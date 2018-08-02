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Gülbin, "Bu bölge bitki ve biyo çeşitlilik bakımından çok zengin bir bölge. Oldukça yüksek bir turizm potansiyeline sahip bir bölgede yaşıyoruz. Artvin'in en uzun yeşil yolu bizde. Turistlerin ilgisi her geçen yıl giderek artıyor. Macahel dediğiniz zaman arısıyla, balıyla ve doğasıyla ön planda. Gelen misafirlerimize yaylaları gezmelerini tavsiye ediyoruz. Türkiye'nin en yüksek şelalesi olan Maral Şelalesi yine bu bölgede. Tüm bu güzellikleri görmeleri için tüm vatandaşlarımızı Camili’ye bekliyoruz." dedi.