Union Berlin - Duisburg maçı istatistikleri

Union Berlin ve Duisburg, 14 Eylül 2018 Cuma günü Almanya 2. Bundesliga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:30. Union Berlin son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Duisburg, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 178 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Union Berlin kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.50, Duisburg sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Union Berlin son haftadaki Dynamo Dresden müsabasında 0-1 kazandı.

Duisburg, St. Pauli karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Union Berlin, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 1 gol yedi.

Duisburg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Duisburg, 0 gol atarken 4 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ