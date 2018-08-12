Union Comercio - Melgar karşılaşma önü

Peru Premier Lig Apertura maçında Union Comercio ile Melgar, 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 23:30. 16 puanlı Union Comercio 7. sırada bulunuyor, Melgar 18 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi Union Comercio, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Melgar son 5 mücadelede 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 828. İddaa'da Union Comercio kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Melgar kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Union Comercio önceki hafta Sport Huancayo mücadelesinde 1-4 yenildi.

Melgar ise Deportivo Municipal maçında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Union Comercio, 7 gol attı ve 0 gol yedi.

Melgar, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Melgar, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

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