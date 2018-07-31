Universidad San Martin - Sporting Cristal maçı öncesi rakamlar

Universidad San Martin ve Sporting Cristal, 01 Ağustos 2018 Çarşamba günü Peru Premier Lig Apertura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:15. Universidad San Martin 6 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Sporting Cristal 15 puanda ve 3. sırada. Universidad San Martin, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Sporting Cristal, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 459 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Universidad San Martin kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Sporting Cristal sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Universidad San Martin son haftadaki Sporting Cristal müsabasında 1-5 yenildi.

Sporting Cristal ise Universidad San Martin maçında 1-5 kazandı.

Universidad San Martin, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Universidad San Martin, kendi sahasında 2 gol attı, 3 gol yedi.

Sporting Cristal ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sporting Cristal, 3 gol atarken 2 gol yedi.

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