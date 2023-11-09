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Kaza anında evdeki yakınlarının şans eseri hasar gören odada olmadıklarını belirten Aykut, "Park halinde duran bir TIR'ın iddiaya göre freni boşalıyor. Hareket etmeye başlayan TIR, önce yol kenarında bulunan elektrik trafosuna çarpıyor, sonrasında eve çarparak durabiliyor. Eğer öncesinde trafoya ait duvara çarpmamış olsa kaza daha büyük bir şekilde sonuçlanabilirdi. Tek tesellimiz can kaybının olmaması." diye konuştu.