Universidad San Martin - Union Comercio maç önü

Universidad San Martin ve Union Comercio, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Peru Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. 4 puanlı Universidad San Martin 4. sırada bulunuyor, Union Comercio 3 puana sahip ve 9. sırada. Universidad San Martin, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Union Comercio, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 501 kodlu maçı oynayanlar; Universidad San Martin galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Union Comercio galibiyet oranı 0.00.

Universidad San Martin son haftadaki Sport Huancayo müsabasında 2-3 kazandı.

Union Comercio ise UTC Cajamarca maçında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Universidad San Martin, 3 gol attı ve 2 gol yedi.

Union Comercio, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Union Comercio, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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