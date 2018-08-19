Universitario - Real Atletico Garcilaso maçı rakamları

Peru Premier Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Universitario, 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü Real Atletico Garcilaso takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 00:00. Maç öncesi Universitario 15 puanla 12. sırada, Real Atletico Garcilaso 20 puanla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi Universitario, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Real Atletico Garcilaso, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 698 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Universitario kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Real Atletico Garcilaso sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Universitario son haftadaki Academia Cantolao müsabasında 2-1 kazandı.

Real Atletico Garcilaso ise Universidad San Martin maçında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Universitario, 8 gol attı ve 6 gol yedi.

Real Atletico Garcilaso, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Real Atletico Garcilaso 5 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.

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