Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Son dakika: Üniversite harçlığı için kuryelik yapan genç trafik magandası kurbanı! - Güncel haberler
ABONE OL

Üniversite öğrencisi kurye trafik kazasında öldü

İstanbul'da üniversite harçlığı için motokuryelik yapan 19 yaşındaki Yusuf Uğur Uzunsakaloğlu, makas atarak ilerlediği iddia edilen bir aracın çarpmasıyla feci şekilde hayatını kaybetti. Ailenin yakınları ise gözaltına alınan sürücünün serbest bırakılmasına isyan etti

Son dakika: Üniversite harçlığı için kuryelik yapan genç trafik magandası kurbanı! - Güncel haberler
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Kadıköy'de motosikletli kuryelik yapan üniversite öğrencisi Yusuf Uğur Uzunsakaloğlu, makas atarak ilerlediği öne sürülen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

DHA'da yer alan habere göre, hastanede hayatını kaybeden aşçılık bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Uzunsakaloğlu'nun yakınları sürücünün tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Uzunsakaloğlu'nun dayısı Nurhan İlhan, "Hem üniversite okuyor hem kuryelik yapıyordu" dedi.

SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Kaza 20 Aralık Salı günü saat 01.00 sıralarında, Zühtü Paşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda meydana geldi. Kuryelik yapan 19 yaşındaki Yusuf Uğur Uzunsakaloğlu'na, siparişini bırakıp dönerken otomobil çarptı. Ağır yaralanan Uzunsakaloğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özel bir üniversitede aşçılık bölümü öğrencisi olduğu öğrenilen Uzunsakaloğlu, 2 hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti. Otomobil sürücüsü polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"HEM OKUYOR HEM ÇALIŞIYORDU"

Trafik kazasında hayatını Yusuf Uğur Uzunsakaloğlu için dün öğle vakti Ataşehir Örnek Mahallesi Takva Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye ailesi, yakınları ve motosikletli kuryeler katıldı. Anne Semra Uzunsakaloğlu tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. 19 yaşındaki Uzunsakaloğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Dayısı Nurhan İlhan "Siparişi bıraktıktan sonra eve gelirken, arkadan bir otomobilin çarptığını biliyoruz. Sürücü ifadesi alındıktan sonra, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Hem üniversite okuyor hem kuryelik yapıyordu. Özel bir üniversitede aşçılık okuyordu" dedi.

Kurye arkadaşı Muhammet Turan, "Kazadan sonra gördüm, yerde yatıyordu, motosikleti 100 metre ilerdeydi. 2 hafta yoğun bakımda kaldı, bugün hayatını kaybetti. Çok üzücü olaylar. Ben de kaza geçirdim, hala tedavi görüyorum. Bu gibi kazaların önüne geçilmesini, sesimizin duyulmasını istiyoruz" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Asgari ücret desteği zammında yeni tutar belli oldu! 2023 Asgari ücret zammı nedir, kimlere verilir ve ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı?
GÜNDEM Asgari ücret desteğinde yeni tutar belli oldu!
İstanbul'da bilişim suçları operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
GÜNDEM Bilişim suçları operasyonu: 15 gözaltı
Sultangazi'de yolun bir tarafına perçin diğer tarafına hafriyat döküldü
GÜNDEM Yolun bir tarafına perçin diğer tarafına hafriyat ...
Ankara TOKİ kura sonuçları CANLI İZLE | 6 Ocak 2023 TOKİ Ankara kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama
GÜNDEM TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi sorgulama
Özel okul ücretleri artış oranına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de! 2023-2024 Özel okul ücretleri dönemlik ve yıllık ne kadar, kaç TL oldu?
GÜNDEM Özel okul ücretleri artış oranı belli oldu!
Son dakika: Cezaevi servis aracına yönelik saldırıda azmettirici etkisiz!
GÜNDEM Cezaevi servis aracına yönelik saldırıda azmettirici ...
Banka kredi faiz oranları: Ocak 2023 Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç, 0 KM ve 2. el taşıt ve sıfır konut kredisi faiz oranı yüzde kaç?
GÜNDEM Banka kredi faiz oranları
SON DEPREMLER LİSTESİ | Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 6 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi
GÜNDEM AFAD ve Kandilli Rasathanesi
Son dakika: Almanak operasyonunda 22 şüpheliye kelepçe!
GÜNDEM 'Almanak' operasyonunda 22 şüpheliye kelepçe!
İĞRENÇ ADAM | Son dakika haberler: Torununun babası çıktı! 2 geline cinsel saldırıdan 54 yıl hapis!
GÜNDEM "Pes" dedirten olay! 2 geline cinsel saldırıdan 54 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.