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Burdur'da işe giden üniversite idari personeli kazada öldü

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) idari personel olarak görev yapan 2 çocuk annesi Emsal Gök, kazada hayatını kaybetti

Üniversite idari personeli kazada öldü
Üniversite personelinden acı haber!
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DHA

Burdur'daki kazada, üniversite idari personeli Emsal Gök (38) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Burdur-Tefenni kara yolu İl Özel İdaresi önünde meydana geldi. Kavşakta 'U' dönüşü yapmak isteyen Emsal Gök'ün kullandığı 15 AAU 970 plakalı otomobil, aynı yöne giden Hasan Ç. (42) yönetimindeki 01 AAU 36 plakalı TIR'la çarpıştı.

TIR'ın refüjü aşarak karşı şeride geçtiği kazada 2 sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emsal Gök, burada hayatını kaybetti. Hafif yaralanan TIR şoförü Hasan Ç.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

İki çocuk annesi Emsal Gök'ün MAKÜ Eğitim Fakültesi'nde idari personel olarak görev yaptığı ve işe gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

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