Yeni eğitim öğretim dönemine az bir süre kala üniversitelerin ne zaman açılacağı merak konusu oldu. YKS tercih sonuçlarının 15 Ağustos tarihinde ilan edilmesi sonrasında araştırmaları hızlanan üniversite açılış tarihleri ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. İşte 2022 - 2023 eğitim öğretim yılı takvimi ile üniversitelerin açılacağı tarih...