İzmir karayolunda otostop yapan 20 kişiyi farklı zamanlarda otomobillerine alıp, uygunsuz görüntülerini çekip gasp eden 3 kişi, yakalandı.

DHA'nın haberine göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, son günlerde, İzmir-Manisa karayolu ile Turgutlu-İzmir güzergahlarında otostop yaparak bindikleri otomobildeki 3 kişi tarafından para ve cep telefonları ile değerli eşyalarının gasbedildiğini ileri süren 4 kişinin şikâyeti üzerine harekete geçti. Polis, ifadeleri alınan mağdurlardan birinin verdiği plakadan, gaspçıların kiralık araç kullandıklarını tespit etti. Ardından otomobilin kiralandığı şirket ile irtibata geçen polis, şüphelilerin Ayhan Z. (19),Mehmet B. (25) ile Zinnur G. (27) olduğunu belirledi.

UYGUNSUZ GÖRÜNTÜYLE TEHDİT

Bunun üzerine, bu kişilerin gasp olaylarını gerçekleştirdiği güzergahlarda önlem alındı. Dün öğle saatlerinde, şüphelilerin Manisa-İzmir karayolunda otostop çeken bir kişiyi otomobillerine almaları üzerine polis harekete geçti. Otomobil durdurulup, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, üniversite öğrencileri, vatani görevini tamamlamış ya da izne çıkmış askerler başta olmak üzere, otostop çeken 20 kişiyi araçlarına alıp, gasbettikleri, ardından da uygunsuz görüntülerini çekip, kendilerini şikayet etmeleri halinde bunları sosyal medyada paylaşmakla tehdit ederek serbest bıraktıklarını anlaşıldı. Polisteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, dün sevk edildikleri adliyede tutuklandı.