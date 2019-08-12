İngiltere'nin kült dizisi Coronation Street'te rol alan 48 yaşındaki oyuncu Craig Kelly YouTube üzerinden canlı yayınlanan videoda İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson'ın ülkeyi yönetmemesi gerektiğini söyleyerek, tartışmalı ifadeler kullandı.

Kelly, "Onun ülkeyi yönetmesini engellemek için en iyi çözüm birinin onu vurmasıdır. O bir leke ve mümkün olan en hızlı şekilde gitmesi gerek. Belki de onu vurmalıyız" dedi. Kelly, konuşması şaşkınlıkla karşılanınca, "Sadece şaka yapıyorum, bu bir YouTube yayını, şaka yapıyorum. Zaten hükümet de izliyor bunu" ifadesini kullandı.