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Ünlü çocuklar ve aileleri "Kral Şakir"in prömiyerinde buluştu

İstanbul Komedi Festivali kapsamında prömiyerini yapan, Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Koca Kafalar’ın yaratıcısı ve Grafi 2000’in kurucusu Varol Yaşaroğlu imzalı ‘‘Kral Şakir-Uzayda Şamata’’tiyatro oyununa, ünlü çocuk ve aileleri büyük ilgi gösterdi

04.11.2018 - 12:07 | Güncelleme:

Cem Yılmaz , Pınar Altuğ , Alper Kul-Aylin Kontente, Murat Akkoyunlu, Özer Atik, Yılmaz Vural’ın Eşi Seda Vural ve Çocukları, Artun Kasapoğlu ve Arda Taşarcan gibi ünlü çocuk oyuncular da aileleriyle, ‘‘Kral Şakir-Uzayda Şamata’’ oyununu izlediler.

Ünlü Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz ‘‘Kemal Kral Şakir’i çok seviyor favori karakteri Fil Necati... Çok eğlendik herkese tavsiye ediyoruz çok güzel olmuş’’ dedi.



Türk aile yapısı ve kültür öğeleriyle kaynaştırılarak bir aslan ailesinin başından geçen komik ve neşeli hikayeleri anlatan Kral Şakir bu kez tiyatroda... Rejisi, ışığı, sahne tasarımları ve büyük titizlikle çalışılan zorlu kostümleriyle “Kral Şakir - Uzayda Şamata” 3 ay süren hazırlık çalışmasının ardından tiyatro oyunuyla sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.



Ünlü karikatürist ve Kral Şakir’in yaratıcısı Varol Yaşaroğlu ‘’Kral Şakir'i dizisi, sinema filmi ve lisanslı ürünleri ile 360 derece yayarak Türkiye'nin en güçlü markalarından birisi haline getirmek için yola çıktık. Kral Şakir'in bir tiyatro oyununun da olmasını çok arzuluyorduk. Bunu ancak yıllardır alanında öncü olmuş BKM gibi büyük ve güçlü bir şirket ile başarabilirdik. Gerçekten senaryosunu ulaştırdığımız andan itibaren BKM'nin yönetmenleri ve ekibi "sevgilerini katarak" büyük bir titizlikle harika bir çalışmaya imza attılar. Grafi2000 Prodüksiyon olarak sahnedeki karakterlerin interaktif etkileşimde olacakları animasyonları en yüksek kalitede hazırlamaya büyük özen gösterdik. Eminiz ki oyunumuzun müzikleri de çok beğeni toplayacak ve seyirci tiyatro sahnesinden çok çok mutlu ayrılacak’’ dedi.



Oyun programı:

10 Kasım Cumartesi MOI Sahne 13.00
11 Kasım Pazar Beşiktaş Kültür Merkezi13.00
18 Kasım Pazar Beşiktaş Kültür Merkezi13.00
24 Kasım Cumartesi Artı Sahne Mecidiyeköy12.00
25 Kasım Pazar Beşiktaş Kültür Merkezi13.00



Kral Şakir Uzayda Şamata hayal dünyasına sizleri bekliyor. Şakir ve Canan, kaybolan anne ve babalarını bulmak için galaksiler arası çılgın bir yolculuğa atılıyorlar. Fil Necati ve Mirket de onlara bu eğlenceli ve bir o kadar da heyecanlı macerada eşlik ediyor.





 

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