Ünlü İngiliz şarkıcı Morrissey Türkiye'ye geliyor

Neslinin en büyük söz yazarlarından biri olarak kabul edilen ve İngiliz müziğine katkıları nedeniyle 'Ivor Novello Ödülü'ne lâyık görülen Morrissey, 11 yıl aradan sonra İstanbul'da konser verecek. Konser, 12 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekşeşecek.

The Smiths'in solisti olarak dört albümle müzik tarihine adını yazdıran Morrissey, ardından başladığı solo kariyerinde 'This Charming Man', 'How Soon Is Now?', 'There Is A Light That Never Goes Out', 'Suedehead', 'Everyday Is Like Sunday', 'First of the Gang to Die' gibi birçok hit şarkıya imza attı.

Britanya popunun en etkili isimlerinden biri olarak anılan Morrissey, bugüne dek 13 stüdyo albümün yaptı. Tüm albümleri İngiltere listelerinde ilk 10'a girdi. 'California Son' ve 'Low in High School' albümleri, ABD listelerinde de ilk 10'a yükseldi.