6 Kasım'da ABD'de gerçekleşecek olan kongre ara seçimleri her iki kanadı da elinde bulunduran Cumhuriyetçilerin, Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğu Demokratlar'a kaptırabileceği tahmin ediliyor.

Bu seçimin son derece önemli olduğunu düşünen ünlü yıldızlar da yaptıkları paylaşımlarla seçimlere dikkat çekmeye çalışıyor.

Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio Instagram hesabından yaptıkları paylaşımda, bu seçimin hayatları için en çok sonuç doğuracak seçim olduğunu söylediler ve herkesi oy kullanmaya, sesini duyurmaya davet ettiler. Orlando Bloom da bu videoyu paylaşarak "gelecek oylarımızda" dedi. Katty Perry ise "Bu salı oy verin!" diyerek ikilinin videosunu paylaştı.

Natalie Portman Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'nın çektiği "When we all vote"(hepimiz oy kullandığımızda) isimli videoyu paylaşarak Trump karşıtı olduğunu gösterdi ve "6 Kasım'da sesimizi duyuralım!" dedi.

Lady Gaga Twitter hesabından trans bireylerle ilgili haberi paylaşarak ABD Başkanı Donald Trump'ı etiketledi ve "Trans hakları insan haklarıdır" şeklinde ifadelerde bulundu. ABD eski başkanı Barack Obama'nın "Neden oy vermeliyiz?" isimli videosunu paylaşarak Trump karşıtı olduğunu belirtti.

Twitter hesabından çağrıda bulunan bir başka sanatçı ise Madonna... "Gelecek yalnızca kadınların değil, gelecek hepimizin! Kadın, erkek, trans, Hristiyan, Müslüman, Yahudi, demokrat, cumhuriyetçi hepimiz oy kullanmalıyız!" dedi.

Charlize Theron ise yine sosyal medyada Twitter hesabından, "Oy kullanma planınızı şimdiden yapın, 6 Kasım günü hepimiz oy kullanalım." diyerek seçimlere verdiği önemi gösterdi.

Öte yandan, Trump destekçisi olarak bilinen Kanye West, Dennis Rodman, Gary Busey, Mike Tyson seçimlerle ilgili bir paylaşımda bulunmadı.

