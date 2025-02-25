Ünlü isimlerin derbi paylaşımları
Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan derbi, 0 - 0 sona erdi. Ünlü isimler maçtan çeşitli paylaşımlarda bulundu
Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. RAMS Park'ta oynanan derbi, golsüz beraberlikle sonuçlandı. Bu sonucun ardından Galatasaray ligdeki puanını; 64'e, Fenerbahçe ise 58'e yükseltti. İki takım arasındaki 6 puanlık fark değişmedi.
Müjde Uzman: Maç keyif vermedi ama ben aradığım keyfi nerede bulacağımı biliyorum.
Umut Oğuz: En çok kapıştığım Fenerli arkadaşımla bu akşam Metin Oktay kültüründe bir maç izledik. Keşke derbiye yakışan bir futbol izleseydik ama olsun, dostça bitti.