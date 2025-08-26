Habertürk
        Ünlü komedyen Mesut Süre'den 'taciz' iddiasına yanıt

        Ünlü komedyen Mesut Süre'den 'taciz' iddiasına yanıt

        Podcast içerikleriyle tanınan Tuluğ Özlü, yıllar önce Mesut Süre tarafından tacize uğradığını iddia eden bir kadının iddialarını sosyal medya sayfasına taşıdı. 'İlişki Testi' programını sunan komedyen ve radyo programcısı Mesut Süre'ye yönelik iddiaların ardından program ekibi, Süre ile yollarını ayırdı. Süre, iddialar sonrası açıklama yaptı

        Giriş: 26.08.2025 - 14:25 Güncelleme: 26.08.2025 - 16:13
        "Yaşadığım durumun şokundayım"
        Sanat camiası, peş peşe gelen taciz ifşaları ve iddialarıyla çalkalanıyor. Fotoğrafçılardan başlayarak dizi ve film oyuncularına kadar yayılan iddialara her gün bir yenisi ekleniyor.

        "Bir ifşa da arkadaşımdan"
        Son olarak radyo programcısı ve komedyen Mesut Süre, hakkında taciz iddiası gündeme geldi.

        Podcast içerikleriyle tanınan Tuluğ Özlü, 13 yıl önce Mesut Süre tarafından tacize uğradığını iddia eden bir kadının iddialarını sosyal medya sayfasından yayımladı. Bununla beraber, adını vermeyen birkaç kadın daha Süre'ye taciz suçlamasında bulundu.

        PROGRAM EKİBİNDEN AYRILIK KARARI

        Sosyal medyada gündem olan iddialar sonrasında İlişki Testi ve İda İletişim Medya Danışmanlık Prodüksiyon Hizmetleri tarafından yapılan açıklamada; "İlişki Testi programının yaratıcı yapımcı ekibi olarak, Mesut Süre ile bir daha çalışmayacağımızı ilan ederiz. Bütün mağdurların yanındayız. Şok içindeyiz, mahcubuz. Sayfamızı sesinizi duyurmaya ayıracağız. Yaşadıklarınızı İlişki Testi hesabından duyurmaya söz veriyoruz" ifadeleri kullanıldı.

        Bu gelişmelerin ardından Mesut Süre, yaptığı açıklamada iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi.

        Ünlü komedyen, şu ifadeleri kullandı: Dün geceden beri yaşadığım durumun hâlâ şokundayım. Öncelikle belirtmeliyim ki; şahsıma itham edilen suçlamaların tamamı gerçek dışıdır. Sosyal medya mahkemeleri sayesinde bir anda lince uğradım. Gerçek hayattaki ailem, dostlarım, arkadaşlarım ve yıllardır beni dinleyen izleyen insanlar böyle bir konuda ne kadar hassas olduğumu bilirler. Bu yapılan bir ifşa değil itibar suikastıdır. Kişiliğime, mesleğime ve itibarıma yapılan bu haksız eylemlere karşı hemen tüm hukuki yollara başvuracağımı bildiririm.

        ARKADAŞINA DESTEK VERDİ

        'Anlatanadam' sahne adlı komedyen İbrahim Türker, arkadaşı Mesut Süre'ye destek verip yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Benim için kadının beyanı esastır. Kadın ne diyorsa dinlerim, ben her zaman kadına hak veririm. Ancak dostum Mesut Süre'nin yaşamak zorunda kaldığı bu linç girişiminde karşımızda bir kadın yok. Kimin yazdığının belli olmadığı ekran görüntüleri var, fantastik hikâyeler var. Linçten fayda çıkarmaya çalışanlar var. Hesabını yürütmeye çalışanlar, like'ının peşinde olanlar, peşin hüküm veren vefasızlar, bir de şaşkınlıkla izlediğimiz Brütüsler var. Benim içinse, öbür tarafta; tüm insanlara, tanıdığı tanımadığı bütün kadınlara son derece büyük bir nezaketle yaklaşan, 'Çocuk adam' diye şakalaştığımız, son derece nazik bir dev var. Ekranlarda tanıdığınızdan daha hassas, daha ince ruhlu birisi var. Benim tanıdığım Mesut; kadınlara, insanlara ve tüm çevresine saygıyı kendi hayatının merkezine koymuş bir insandır. Ve önden bu hükmü verenler, sizler, Onu çok üzdünüz. Arkadaşımı yalnız bırakmayacağım. Linç çığlıkları atan çakallara taviz vermeyeceğim. Bu tür iddialar elbette ciddiyetle ele alınmalı ve her mağdurun sesi duyulmalı. Fakat aynı zamanda yıllardır hayatını dürüstlük ve emekle kurmuş birinin, kimin kurduğunu bilmediğimiz cümlelerle peşin yargılanmasının ne kadar ağır bir yük olduğunu da unutmayalım. Bugün ben Mesut'un yanında duruyorum. Çünkü onun kalbinin iyiliğini biliyorum. Kamuoyunun da peşin hükümlere kapılmadan, sapla samanı ayırabileceğini ümit ediyorum. Duyurulur..."

        #Mesut Süre
        Memura yeni zam teklifi
        ABD vize ücretine büyük zam
        Zina zamanına göre kusur değerlendirmesi!
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        Sıcak hava dalgaları yaşlanma hızını artırıyor
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        Musrati için bekleyiş sürüyor!
        Rus eşi bıçakladı! 3 gün sonra can verdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Umut havasının önünde duramazlar
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Sebebi anlamsız ama etkisi gerçek
        Günay Güvenç kalede güven veriyor!
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        Anne katili yakalandı! Cinayeti anlattı!
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
