Ünlü komedyen Mesut Süre'den 'taciz' iddiasına yanıt

Sanat camiası, peş peşe gelen taciz ifşaları ve iddialarıyla çalkalanıyor. Fotoğrafçılardan başlayarak dizi ve film oyuncularına kadar yayılan iddialara her gün bir yenisi ekleniyor.

Son olarak radyo programcısı ve komedyen Mesut Süre, hakkında taciz iddiası gündeme geldi.

Podcast içerikleriyle tanınan Tuluğ Özlü, 13 yıl önce Mesut Süre tarafından tacize uğradığını iddia eden bir kadının iddialarını sosyal medya sayfasından yayımladı. Bununla beraber, adını vermeyen birkaç kadın daha Süre'ye taciz suçlamasında bulundu.

PROGRAM EKİBİNDEN AYRILIK KARARI

Sosyal medyada gündem olan iddialar sonrasında İlişki Testi ve İda İletişim Medya Danışmanlık Prodüksiyon Hizmetleri tarafından yapılan açıklamada; "İlişki Testi programının yaratıcı yapımcı ekibi olarak, Mesut Süre ile bir daha çalışmayacağımızı ilan ederiz. Bütün mağdurların yanındayız. Şok içindeyiz, mahcubuz. Sayfamızı sesinizi duyurmaya ayıracağız. Yaşadıklarınızı İlişki Testi hesabından duyurmaya söz veriyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bu gelişmelerin ardından Mesut Süre, yaptığı açıklamada iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi.