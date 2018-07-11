81 yaşındaki piyasa gurusu Mobius, Türkiye ve Brezilya’nın değer kaybeden para birimleri sayesinde ticaret savaşlarından avantajlı çıkabileceğini söyledi. Mobius, Güney Afrika'nın da yine kazançlı ülkeler arasına girebileceğini ifade etti.

Bloomberg'e konuşan Mobius, Türkiye ile ilgili bir endişesi olmadının altını çizerek, "Türkiye'de seçimin 2. tura kalmaması iyi bir haber. Biliyorsunuz adaylar yüzde 50'nin altında kalsaydı seçim 2. tura kalacaktı ama Erdoğan yüzde 52 ile seçildi ve bu olmadı. Ülkedeki tansiyon düştü ve artık büyük programını uygulayabilir.

Yeni bir kanal inşa edecek. Devasa bir proje olacak. Ülkede canlı bir inşaat sektörü olacak. Elbette kur sorun. Dış ticaret dengesi pek iyi durumda değil ancak genel anlamda Türkiye'nin bundan sıyrılacağını düşünüyorum." dedi.

Mobius, "Türk Lirası baskı altında, yabancı sermaye çıkıyor ama bir de Erdoğan'ın ekonomi yönetimi ele alışına dönük endişeler var. Şu ana kadar nasıldı? Ne düşünüyorsun?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

BÜYÜK PROJELER EKONOMİYİ YÜKSELTECEK

"Tarihe bakarsan, son 5 -6 yıla bakarsan çok iyi iş çıkardı. Dikkatleri kırsal kesime çekti. Parayı İstanbul'un elitleri kazanırken kırsal kesim ciddi anlamda yok sayılmıştı. Bu Erdoğan ile değişti ve ekonomi canlandı. Bu nedenle de Erdoğan iktidarını sürdürmeyi başardı. Bu durum devam edeceğe benziyor. Büyük projeler de ekonomiyi belirli ölçüde yükseltecek. Bununla birlikte ülkenin büyük bir döviz borç stoku bulunuyor. Bu sorunun üzerine gitmek zorunda."

Ayrıca Mobius, ticaret savaşları üzerine "ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığı son derece kritik. Daha kötüye gidebilir. Anlaşmazlık artarsa en çok kaybeden Çin olacak" yorumu yaptı.

Öte yandan Mobius'un son değerlendirmeleri gelişen ülkeler için pek parlak bir resim çizmedi. Gelişen ülkelerdeki fiyatlamalar için dip seviyelere gelindiğini söylemenin zor olduğunu belirten Mobius, ek yüzde 10 düşüşün mümkün olduğunu belirtti.

Mark Mobius, Franklin Templeton Investments’ten ayrıldıktan sonra emeklilikten vazgeçerek Mobius Capital Partners'ı kurdu.



