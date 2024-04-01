Ünlülerden 31 Mart seçimi sonrası tebrik mesajları
Ünlü isimler, yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti
FİLİZ AKIN
Tebrikler Ekrem İmamoğlu. Çok güçlü bir savaş verdiniz ve kazananı siz oldunuz. Bir kere daha ispat ettiniz ki; parti değil, hizmet esastır. Başarınız devamlı olsun. İyi ki varsınız ve bu demokrasi zaferini bize yaşattınız.
CEM YILMAZ
Levent'teki Lütfi Banat İlkokulu'nda oyunu kullanırken "Her sene 'Sandık başında kırdı geçirdi' diyorlar. Bir şey yaptığım yok" diyerek çevresindekileri güldüren Cem Yılmaz, seçim sonuçları açıklandıktan sonra; "Valla ben bir şey yapmadım" paylaşımında bulundu.
NAZAN ÖNCEL
"Kolları sıvadığı ilk gün; 'Memlekete bahar gelecek' demişti Ekrem İmamoğlu."
NİLGÜN BELGÜN
"Sayın Başkan Ekrem İmamoğlu tebrik ederim."
CEM DAVRAN
"Bizden sonraki nesillerin 2024 yerel seçimleri diye özellikle ve özellikli örnek olarak bahsedeceği bir gün yaşadık. Vakanüvisler mutlaka takvime işaret koyacaktır."
ŞEVVAL SAM
"Ekrem Başkan İstanbul'a, Türkiye'ye yakışıyorsun. Gurur duyuyoruz seninle ve kutluyoruz. Bize yaşattığın mutluluk, verdiğin umut için müteşekkiriz."