Ünlülerden 31 Mart seçimi sonrası tebrik mesajları

FİLİZ AKIN

Tebrikler Ekrem İmamoğlu. Çok güçlü bir savaş verdiniz ve kazananı siz oldunuz. Bir kere daha ispat ettiniz ki; parti değil, hizmet esastır. Başarınız devamlı olsun. İyi ki varsınız ve bu demokrasi zaferini bize yaşattınız.