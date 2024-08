Ünlülerden bitmeyen tatil gösterisi

Donald Trump, küçük bir oğlan çocuğu şımarıklığıyla seçim kampanyasını sürdürmeye devam ediyor. 2020’de yaptığı kampanyalarda pek çok sanatçının şarkısını izinsiz kullanan Trump, yine telif hakkı ihlali yapıyor.

Celine Dion, 'Titanic' filmi için yazdığı 'My Heart Will Go On' şarkısını seçim mitinginde izinsiz kullanan Trump'a hem tepki gösterdi hem de onu ti'ye aldı. Batan ‘Titanic’ adlı gemide geçen bir hikâyeyi anlatan filmin müziğini seçmesi, Dion’a “Peki gerçekten bu şarkı mı?” dedirtti.

Bir ihlal daha yapan Trump’a, 2008'de hayatını kaybeden Isaac Hayes'in ailesi dava açtı. Trump, soul müziğin ikonik ismi Hayes'in 'Hold On, I’m Comin’ adlı şarkısını ABD seçim kampanyasında izinsiz kullanmıştı. Hem de 134 kez… Aile, hem şarkının kullanımının durdurulmasını hem de 3 milyon dolarlık lisans ücretinin ödenmesini talep etti.

2020’deki seçimde de dünyaca ünlü Kanadalı müzisyen Neil Young, mitinglerinde şarkılarını izinsiz kullandığı için daha önce mektupla uyardığı Trump’a dava açmış, Trump'ın seçim çalışmasını 'görmezden gelme ve nefret kampanyası' olarak nitelendirmişti.

Efsanevi rock grubu Rolling Stones, şarkılarını izinsiz kullanan Trump'a bu duruma devam etmesi halinde dava açacağını açıklamıştı.

Hollywood yıldızları Ben Affleck ve Matt Damon da Trump'ın seçim reklamında 'Air' filminden sesli kesit kullanmasına tepki göstermişti.