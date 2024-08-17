Ünlülerden bitmeyen tatil gösterisi
Katy Perry ve Orlando Bloom çiftinin helikopterden denize atlamasından milyarder Jeff Bezos'un ünlülerle dolu gemisine ve daha fazlasına kadar ünlülerin tatilleriyle dolu bir hafta geçirdik. İşte, gidemediğimiz tatili ayağımıza getiren ünlüler, eşinin heykelini diken Mark Zuckerberg ve seçim kampanyalarında yasak tanımayan Donald Trump'la geçen bir hafta...
“Overlok makinesi ayağınıza geldi!”
Tatile gidemeyenlerin ayağına gelen tatil için aynı sözü duyar gibi oluyorum: Gidemediğiniz tatil ayağınıza geldi!
Evet, ünlüler dünyasında tatil gösterileri hız kesmeden devam ediyor. Kâh kendi sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar, kâh fotoğrafçılara farkında değilmiş gibi poz veriyorlar. Biz de göremediğimiz yerleri görmüş, yapamadıklarımızı yapmış gibi hissediyoruz. Bu da bir teselli…
Brezilyalı ünlü model Alessandra Ambrosio, ailesi ve arkadaşlarıyla Hawaii’de turkuaz suyun tadını çıkarırken göz alıcı fotoğraflar paylaştı. Fotoğraflarda kendi de, gösterdiği manzara da çok güzeldi.
HELİKOPTERDEN ATLADILAR
Ama haftanın en özendiğimiz tatilcileri Katy Perry ve Orlando Bloom ikilisi oldu. 4 yaşında Daisy adında bir kızları olan nişanlı çift, İtalya'nın Sardunya adasına yaptıkları tatil sırasında helikopterden denize atlamak gibi heyecan dolu bir deneyim yaşadı.
ANNE KIZ TATİLDE
Bir dönem podyumların en çok aranan yüzü olan Kate Moss ve onun izinden giderek modellik yapan kızı Lila Moss, Ibiza tatiline çıktı. Lila’nın erkek arkadaşı Yoni Helbitz de onlara eşlik etti.
Daha önce birlikte defilede yürüyen, Londra ve Paris moda haftalarında ön sıralarda yer alan anne kız, bu defa birlikte deniz ve güneşin tadını çıkardı.
Her konuda birbirinin kopyası gibi olan anne-kız, birbirlerine sarılıp öperken objektiflere yansıdı.
Kate Moss korumacı bir anne. Kızının kendi izinden gitmesini istememişti ama buna karşı koyamadı. Tıpkı kendi gibi kızı da 14’ünde modellik kariyerine başladı. Şimdi Kate Moss 50, Lila ise 21 yaşında.
Rihanna, ünlüler dünyasının hızlı başlayıp kısa sürede biten aşklarına inat, ASAP Rocky ile güçlü bağlarına sıkı sıkı sarılmış, iki çocuğuyla mutlu bir aile hayatı sürüyor. Oğulları 12 aylık Riot Rose ve iki yaşındaki RZA ile Rihanna’nın memleketi Barbados’ta tatilin tadını çıkarırken görüldü.
Dört yıldır birlikte olan Rihanna ile ASAP Rocky çifti, çocuklarıyla birlikte denize girerken objektiflere yansıdı.
AH, O GEMİDE BEN DE OLSAYDIM!
Bunu diyeceğiniz tatil görüntüleri yine İtalya’dan geldi. Amazon’un kurucusu, dünyanın üçüncü en zengin insanı Jeff Bezos, sevgilisi Lauren Sanchez ile birlikte lüks teknesinde ünlü isimleri ağırladı. Leonardo DiCaprio ve İtalyan model sevgilisi Vittoria Ceretti, Orlando Bloom ve Katy Perry çifti, birlikte sürat teknesiyle mavi sulara açıldı, oradan lüks yata geçti.
Ama bu tatilin en dikkat çekici görüntüsü, Bezos ve Sanchez çiftinin tekneye binmek üzere sahilde ilerlerken bir işportacıyla karşılaşmaları oldu. Sanchez’e elbise satmak isteyen işportacı, 190 milyar dolarlık servetin sahibi olan Bezos’un yanından eli boş döndü. Bezos, alışveriş yapmayı da satıcıyı bahşişle sevindirmeyi de hiç aklından geçirmedi. Gülümseyerek yoluna devam etti.
Bezos, cebindeki milyarlarca doları böyle koruyor demek!
Haftanın bir başka milyarder haberi Mark Zuckerberg cephesinden geldi.
Facebook’un kurucusu, Meta’nın sahibi olan milyarder girişimci, eşi Priscilla Chan'ın heykelini yaptırdı ve evinin bahçesine diktirdi. Daniel Arsham tarafından yapılan heykel, üç çocuk annesi Chan'i rüzgarda savrulan gümüş bir giysi içinde tasvir ediyor.
Nasıl da alkışlanası bir jest ama!
Donald Trump, küçük bir oğlan çocuğu şımarıklığıyla seçim kampanyasını sürdürmeye devam ediyor. 2020’de yaptığı kampanyalarda pek çok sanatçının şarkısını izinsiz kullanan Trump, yine telif hakkı ihlali yapıyor.
Celine Dion, 'Titanic' filmi için yazdığı 'My Heart Will Go On' şarkısını seçim mitinginde izinsiz kullanan Trump'a hem tepki gösterdi hem de onu ti'ye aldı. Batan ‘Titanic’ adlı gemide geçen bir hikâyeyi anlatan filmin müziğini seçmesi, Dion’a “Peki gerçekten bu şarkı mı?” dedirtti.
Bir ihlal daha yapan Trump’a, 2008'de hayatını kaybeden Isaac Hayes'in ailesi dava açtı. Trump, soul müziğin ikonik ismi Hayes'in 'Hold On, I’m Comin’ adlı şarkısını ABD seçim kampanyasında izinsiz kullanmıştı. Hem de 134 kez… Aile, hem şarkının kullanımının durdurulmasını hem de 3 milyon dolarlık lisans ücretinin ödenmesini talep etti.
2020’deki seçimde de dünyaca ünlü Kanadalı müzisyen Neil Young, mitinglerinde şarkılarını izinsiz kullandığı için daha önce mektupla uyardığı Trump’a dava açmış, Trump'ın seçim çalışmasını 'görmezden gelme ve nefret kampanyası' olarak nitelendirmişti.
Efsanevi rock grubu Rolling Stones, şarkılarını izinsiz kullanan Trump'a bu duruma devam etmesi halinde dava açacağını açıklamıştı.
Hollywood yıldızları Ben Affleck ve Matt Damon da Trump'ın seçim reklamında 'Air' filminden sesli kesit kullanmasına tepki göstermişti.