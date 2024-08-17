Ünlülerden bitmeyen tatil gösterisi

“Overlok makinesi ayağınıza geldi!”

Tatile gidemeyenlerin ayağına gelen tatil için aynı sözü duyar gibi oluyorum: Gidemediğiniz tatil ayağınıza geldi!

Evet, ünlüler dünyasında tatil gösterileri hız kesmeden devam ediyor. Kâh kendi sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar, kâh fotoğrafçılara farkında değilmiş gibi poz veriyorlar. Biz de göremediğimiz yerleri görmüş, yapamadıklarımızı yapmış gibi hissediyoruz. Bu da bir teselli…

Brezilyalı ünlü model Alessandra Ambrosio, ailesi ve arkadaşlarıyla Hawaii’de turkuaz suyun tadını çıkarırken göz alıcı fotoğraflar paylaştı. Fotoğraflarda kendi de, gösterdiği manzara da çok güzeldi.