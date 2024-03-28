Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Ünlülerden Gazze için açık artırma - magazin haberleri

        Ünlülerden Gazze için açık artırma

        Aralarında Tilda Swinton, Brian Cox, Ken Loach gibi önemli isimlerin bulunduğu ünlüler, Gazze'ye insani yardım için çevrim için müzayede düzenliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 14:04 Güncelleme: 28.03.2024 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlülerden Gazze için açık artırma
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aralarında Tilda Swinton, Brian Cox gibi oyuncular ve yönetmen Ken Loach'ın da bulunduğu ünlü isimler; Gazze'ye insani yardım için çevrim içi müzayede düzenliyor.

        Müzayedede Tilda Swinton'ın okuduğu uyku öyküsü; 'Succession' dizisi yıldızı Cox'un Londra'daki 'A Long Day’s Journey Into Night' adlı sahne performansına biletler ve ünlü oyuncuyla tanışma, yönetmen Gurinder Chadha'nın 'Bend It Like Beckham' adlı yeni filminde rol alma fırsatı sunuluyor.

        'Filistinliler için Tıbbi Yardım' adlı İngiltere merkezli kuruluşa yardım toplama amacıyla düzenlenen müzayedeye ayrıca yönetmenler Mike Leigh, Asif Kapadia ve Joanna Hogg; oyuncular Harris Dickinson, Alison Oliver ve Aimee Lou Wood da katılıyor.

        REKLAM

        Müzayedede Ken Loach'ın imzalı film afişleri ve senaryo kopyaları da satılacak

        İngiltere merkezli, yönetmenler ve sinema alanında çalışan gazetecilerin kurduğu 'Gazze İçin Sinema' adlı kuruluş tarafından düzenlenen açık artırmada, ünlü yönetmen Ken Loach'ın imzalanmış film afişleri ve senaryo kopyaları da yer alacak.

        Açık artırma, 2 Nisan ila 12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ken Loach
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Müzikhole kurşun yağmuru! 1 kişi ölmüştü! Flaş gelişme!
        Müzikhole kurşun yağmuru! 1 kişi ölmüştü! Flaş gelişme!
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Beşiktaş'ta "U dönüşü" faciası: Semanur yaşam mücadelesi veriyor
        Beşiktaş'ta "U dönüşü" faciası: Semanur yaşam mücadelesi veriyor
        Kira beyannamesi için son gün 1 Nisan
        Kira beyannamesi için son gün 1 Nisan
        2 çocuk annesini 7 kez bıçakladı! Ölmesini bekledi!
        2 çocuk annesini 7 kez bıçakladı! Ölmesini bekledi!
        İdeal 11'ini arıyor!
        İdeal 11'ini arıyor!
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Yeni aşk
        Yeni aşk
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        "Aşk yok"
        "Aşk yok"
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        Hastalık riskini artıran uyku alışkanlıkları açıklandı!
        Hastalık riskini artıran uyku alışkanlıkları açıklandı!
        Artık “çok yaşlı”yız
        Artık “çok yaşlı”yız
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"