Ünlülerden Gazze için açık artırma

Aralarında Tilda Swinton, Brian Cox gibi oyuncular ve yönetmen Ken Loach'ın da bulunduğu ünlü isimler; Gazze'ye insani yardım için çevrim içi müzayede düzenliyor.

Müzayedede Tilda Swinton'ın okuduğu uyku öyküsü; 'Succession' dizisi yıldızı Cox'un Londra'daki 'A Long Day’s Journey Into Night' adlı sahne performansına biletler ve ünlü oyuncuyla tanışma, yönetmen Gurinder Chadha'nın 'Bend It Like Beckham' adlı yeni filminde rol alma fırsatı sunuluyor.

'Filistinliler için Tıbbi Yardım' adlı İngiltere merkezli kuruluşa yardım toplama amacıyla düzenlenen müzayedeye ayrıca yönetmenler Mike Leigh, Asif Kapadia ve Joanna Hogg; oyuncular Harris Dickinson, Alison Oliver ve Aimee Lou Wood da katılıyor.