Ünlüleri buluşturan etkinlik

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; çağdaş sanat tutkunlarını ağırlayan Contemporary İstanbul, 20'nci edisyonuyla sanat severleri ağırlamaya devam ediyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Burcu Esmersoy, Aslı Tandoğan, Ece Sükan, Didem Balçın, İlker Ayrık, Allan Hakko, Pelin Uluksar, Çiğdem Kamer, Alara Koçibey, Edvina Sponza, Merve Mermer, Fettah Tamince, Neslihan Sabancı, Necmettin Eliyeşil - Maria Eliyeşil, Emel Ayaydın, Ceyda Düvenci ve Yasemin Miras gibi isimler, DG Art Gallery & Projects'ın eserlerini inceledi.

"TÜRK SANATÇILARIN ESERLERİNİ TOPLAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Sanat eserlerine olan ilgisiyle bilinen Burcu Esmersoy; "Yakından takip ediyorum. Her sene gelmeye çalışıyorum. Koleksiyoner sayılırım. Elimden geldiğince özellikle Türk sanatçıların eserlerini toplamaya çalışıyorum. Gözüme güzel gelen, içime güzel hisler veren her şeyi toplamaya çalışıyorum" diye konuştu.

Burcu Esmersoy gazetecilerin, "Birçok isim yatırım amaçlı alıyor. Siz de yatırım yapmak için mi alıyorsunuz?" sorusuna; "Alıp - satmak değil. Bende asılı durumda... Asamadığım zaman arkadaşlarıma veriyorum, onların evinde görüyorum" yanıtını verdi.