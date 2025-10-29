Habertürk
        Ünlüleri buluşturan maç: Meghan Markle, Prens Harry, Brad Pitt, Sydney Sweeney beyzbol maçında

        Ünlüleri buluşturan maç: Meghan Markle, Prens Harry, Brad Pitt tribünde

        2025 Dünya Serisi Beyzbol Maçı'nda Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin yanı sıra Brad Pitt, Sydney Sweeney, Chris Pine gibi pek çok yıldız isim tribündeydi

        Giriş: 29.10.2025 - 14:41 Güncelleme: 29.10.2025 - 14:41
        Los Angeles'taki Dünya Serisi Beyzbol Maçı'nda sürpriz isimler trübündeydi. Meghan Markle ve Prens Harry, 2025 Dünya Serisi'nde ön sıradaki koltuklarda görüldü.

        Çift, Toronto Blue Jays ile Los Angeles Dodgers arasındaki 2025 Dünya Serisi'nin dördüncü maçını Dodger Stadyumu'nda izleyen kalabalığın arasındaydı.

        Meghan Markle, mavi bir Dodgers şapkasıyla takımına desteğini gösterdi. Prens Harry de daha sonra kendi Dodgers şapkasını taktı. İkili, ön sırada oturarak maçın ev sahibi takımı Los Angeles Dodgers'ı destekledi.

        Maçın diğer ünlü seyircileri arasında Brad Pitt, Red Hot Chilli Peppers müzik grubu üyesi Flea, James Marsden, Austin Butler, Sydney Sweeney, Chris Pine, Jason Bateman, Tobey Maguire, LeBron James ve Johnny Knoxville de vardı.

        Tribünlerdeki yıldız gücüne rağmen Dodgers takımı 6-1 yenildi.

        Brad Pitt

        Chris Pine

        JohnnyKnoxville

        Jason Bateman

        Austin Butler

        Christy Martin - Sydney Sweeney

        James Marsden

        Lebron James

        Tobey Maguire

        #Meghan Markle
        #Brad Pitt
        #Prens Harry
        #Chris Pine
        #Sydney Sweeney
