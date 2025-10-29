Los Angeles'taki Dünya Serisi Beyzbol Maçı'nda sürpriz isimler trübündeydi. Meghan Markle ve Prens Harry, 2025 Dünya Serisi'nde ön sıradaki koltuklarda görüldü.

Çift, Toronto Blue Jays ile Los Angeles Dodgers arasındaki 2025 Dünya Serisi'nin dördüncü maçını Dodger Stadyumu'nda izleyen kalabalığın arasındaydı.

Meghan Markle, mavi bir Dodgers şapkasıyla takımına desteğini gösterdi. Prens Harry de daha sonra kendi Dodgers şapkasını taktı. İkili, ön sırada oturarak maçın ev sahibi takımı Los Angeles Dodgers'ı destekledi.

Maçın diğer ünlü seyircileri arasında Brad Pitt, Red Hot Chilli Peppers müzik grubu üyesi Flea, James Marsden, Austin Butler, Sydney Sweeney, Chris Pine, Jason Bateman, Tobey Maguire, LeBron James ve Johnny Knoxville de vardı.

Tribünlerdeki yıldız gücüne rağmen Dodgers takımı 6-1 yenildi.

Brad Pitt

Chris Pine

JohnnyKnoxville

Jason Bateman

Austin Butler

Christy Martin - Sydney Sweeney

James Marsden

Lebron James

Tobey Maguire