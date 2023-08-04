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        Haberler Magazin Disney Plus'ta yayınlanacak Atatürk dizisinin iptali sonrası ünlülerden tepki yağıyor - Magazin haberleri

        Ünlülerin tepkisi sürüyor

        Disney Plus'ın, 'Atatürk' dizisini yayınlamama kararına ünlü isimler tepki göstermeye devam ediyor. Erol Evgin, tepkisini "Atatürk'e ve Türk milletine yapılmış bir saygısızlık olarak görüyor ve şiddetle kınıyorum" sözleriyle dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 15:35
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        Disney Plus, 2 Temmuz'da Türk yapımı dizi ve filmleri dijital platformdan kaldırmasının ardından 'Atatürk' dizisini de yayınlamama kararı aldı.

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        The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, "Atatürk içeriğimizi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında izleyicilerimiz ile buluşturuyoruz. İçerik stratejimizde yapılan değişiklikler sonucunda iki film olarak planladığımız Atatürk’ün ilk TV özel versiyonunun FOX kanalımızda yayınlanmasının ardından, iki film sinemalarda ve sonrasında FOX ekranlarında olacak. Böylece, ‘Atatürk’ü çok daha geniş kitlelere ulaştırmış olacağız" açıklamasını yaptı.

        Bu karar büyük tepki çekti. Bazı ünlü isimler de tepkilerini dile getirdi ve Disney Plus üyeliklerini sonlandırdı.

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        EROL EVGİN

        Disney Plus'ın 'Atatürk' dizisini küresel yayından çekme kararını Atatürk'e ve Türk milletine yapılmış bir saygısızlık olarak görüyor ve şiddetle kınıyorum.

        4

        FEDON

        Disney Plus TV'nin 'Atatürk' dizi projesini yayından kaldırmasını kınıyorum, Ata'mızın izindeyiz, ne mutlu Türk'üm diyene.

        5

        AHMET CİHAT SANCAR

        Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüce değeri olan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsına, milletimize hakaret niteliği talıyan bir skandala imza atan Disney isimli platform Türk halkından özür dileyene kadar hiçbir içeriğinde yer almayacağımı beyan ediyorum.

        6

        CELİL NALÇAKALAN

        Büyük konuşuyorum! Büyük Türk milletinden özür dilemedikleri sürece, hiçbir şartta DisneY PlusTR'den gelen, hiçbir teklifi kabul etmeyeceğim! Gerekirse, ömrümü adadığım mesleğimden vazgeçerim, ama Ata’mdan vazgeçmem.

        7

        MUSTAFA SANDAL

        Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili çekilen dizinin lobi faaliyetleriyle engellenmesi kabul edilemez bir rezilliktir! Atatürk yoksa, biz de yokuz! Zaten içerik de yerlerde. Disney+ iptal et geçsin gitsin!

        8

        DEMET AKALIN

        Bu doğruysa bye bye Disney

        9

        EDA ECE

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin ortak sevdası, minneti, şükrü Atatürk.

        10

        DERYA ULUĞ

        Gereken yapıldı.

        11

        MUSTAFA CECELİ

        Üyeliğimi iptal ettim.

        12

        BERK OKTAY

        Saygı olsun bu çelik atlıların gök tuğuna... Tuğu kaldırmış olan Orduların Başbuğu’na... Her sabah gururla adını haykırarak and içen çocukların dim dik ayakta… Rahat uyu Atam.

        #Atatürk dizisi
        #Disney Plus
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