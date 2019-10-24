Ünlülerle süslü gala

TAFF Pictures'ın yeni filmi 'Cinayet Süsü'nün galası yapıldı. Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Feyyaz Yiğit, Mert Denizmen ve Mehmet Özgür'ün başrollerini paylaştığı filmin senaryosunu Ali Atay, Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit yazdı.

Ali Atay'ın aynı zamanda yönetmenliğini de yaptığı, gösterime 25 Ekim'de girecek olan 'Cinayet Süsü'nün galasına Engin Altan Düzyatan - Neslişah Alkoçlar, Abdullah Oğuz, Ahu Yağtu, Hazal Kaya, Burak Sağyaşar - Hatice Şendil, Cemal Okan - Nükhet Okan, Timur Savcı - Banu Savcı, Demet Özdemir, Dilen Çiçek Deniz, Ebru Özkan - Ertan Saban, Engin Alkan, Ezgi Mola, Gonca Vuslateri, Gökhan Türkmen, Hande Doğandemir, İrem Sak, İsmail Filiz, Mahsun Kırmızıgül, Murat Han, Melisa Şenolsun, Murat Dalkılıç - Hande Erçel, Murat Şeker, Nebahat Çehre, Nur Fettahoğlu, Nurgül Yeşilçay - Necati Kocabay, Öykü Serter, Polat Yağcı, Songül Öden, Tanem Sivar, Yunus Emre Yıldırımer, Zeynep Tuğçe Bayat katıldı.

Cinayet Süsü; Tarihin en gizemli seri katil vakasını olabilecek en yanlış yöntemlerle çözmeye çalışan Cinayet Büro Baş komiseri 'Emin' (Uğur Yücel) ve ekip arkadaşları 'Asuman' (Binnur Kaya),'Salih' (Cengiz Bozkurt),'Dizdar Koşu' (Feyyaz Yiğit),'Alattin'in (Mert Denizmen) yaşadıklarını konu ediniyor.