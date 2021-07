UÇAKLAR, TRENLER VE OTOMOBİLLER (1987)

(Planes, Trains and Automobiles)



New York’taki iş toplantısı uzayan yönetici Neal Page’in (Steve Martin) tek hedefi, Şükran Günü Yemeği için Chicago’daki evine yetişmek, eşi, çocukları ve ailesiyle olmaktır. Ne var ki, taksi bulmak için çıktığı caddede başlayan terslikler bir türlü peşini bırakmaz. Kar fırtınası nedeniyle uçuşlar ertelenince onun için her şey daha da zorlaşır. Bütün bu süreçte, perde halkaları satan pazarlamacı Del Griffith (John Candy) ile kaderi sürekli kesişir. Neal başlangıçta soğuk ve uzak davrandığı, bir an önce kurtulmak istediği Del Griffith ile yol arkadaşı olmak zorunda kalır. Normal koşullarda asla arkadaş olmayacak çok farklı iki insanı tersliklerle dolu bir yolculukta buluşturan ‘Planes, Trains and Automobiles’, iyi bir komedi olmasının yanı sıra aynı zamanda sağlam bir karakter dramı.