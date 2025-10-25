Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Ünye'de kahverengi kokarcaya karşı sülün | Son dakika haberleri

        Ünye'de kahverengi kokarcaya karşı doğaya 200 sülün salındı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında doğaya 200 sülün bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 14:46 Güncelleme: 25.10.2025 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünye'de kahverengi kokarcaya karşı sülün
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ordu'nun Ünye ilçesinde kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında doğaya 200 sülün bırakıldı. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Asarkaya Kent Orman'ında sülün bırakılması dolayısıyla düzenlenen programda, çalışmanın, doğadaki biyolojik dengeyi korumak ve fındıkta zarara neden olan kahverengi kokarca böceğiyle doğal yoldan mücadele açısından önemli olduğunu söyledi.

        Tavlı, geçen yıl yapılan kışlak ilaçlama çalışmalarının olumlu sonuç verdiğini belirterek, şunları kaydetti: "Bu yıl da aynı hassasiyetin gösterilmesini istiyoruz. Vatandaşlarımızdan kışlakların ilaçlanması konusunda destek bekliyoruz. Kış döneminde kahverengi kokarcanın barındığı kapalı alanların ilaçlanması hem zararlılarla mücadeleye hem de doğanın korunmasına büyük katkı sağlayacak."

        Kaymakam Ayhan Işık (sol 2), Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı (sağ 2), İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ferda Yıldırım ve DKMP Ordu Şube Müdürü Ersin Çakır
        Kaymakam Ayhan Işık (sol 2), Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı (sağ 2), İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ferda Yıldırım ve DKMP Ordu Şube Müdürü Ersin Çakır

        Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince 200 sülünün doğaya salındığı programa, Kaymakam Ayhan Işık, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ferda Yıldırım, DKMP Ordu Şube Müdürü Ersin Çakır ve Ünye Şefi Saygın Yıldırım katıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #ordu haberleri
        #Sülün
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        150 sterline aldı, on binlerce sterline sattı!
        150 sterline aldı, on binlerce sterline sattı!
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme