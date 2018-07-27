Ural - Anzhi karşılaşma önü

Rusya Premier Lig heyecanı devam ediyor. Ural, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Anzhi takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 16:30. Ural, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Anzhi, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 299 kodlu maçı oynayanlar; Ural galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.40, Anzhi galibiyet oranı 4.60. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Ural son hafta oynanan Rostov maçında 1-0 yenildi.

Anzhi ise CSKA Moscow maçında 2-1 yenildi.

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