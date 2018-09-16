Ural - Rostov sahaya çıkıyor

Rusya Premier Lig maçında Ural ile Rostov, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:30. Maç öncesi Ural 4 puanla 15. sırada, Rostov 13 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi Ural, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Rostov son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 784 kodlu maçı oynayanlar; Ural galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 2.70, Rostov galibiyet oranı 2.30. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Ural önceki hafta Rostov mücadelesinde 1-0 yenildi.

Rostov, Ural karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Ural, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 5 gol yedi.

Rostov, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Rostov 2 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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