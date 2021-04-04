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Ürdün eski Veliaht Prensi Hamza bin Hüseyin 'ev hapsinde'

Ürdün'de eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ev hapsine alındığını söyledi.

Ürdün eski Veliaht Prensi Hamza bin Hüseyin 'ev hapsinde'
BBC TÜRKÇE
- BBC
Eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin

Ürdün'de eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ev hapsine alındığını söyledi.

Kral Abdullah'ın üvey kardeşi olan Prens Hamza bin Hüseyin, avukatı aracılığıyla BBC'ye ulaştırdığı video mesajında ülke liderlerini yolsuzluk, beceriksizlik ve tacizle suçladı.

Prens Hamza bin Hüseyin'in ev hapsine alındığı haberi, ülkede üst düzey bir dizi ismin 'güvenlik' gerekçeleriyle gözaltına alındığının duyurulmasının ardından geldi.

Ordu önceki açıklamalarında Prens Hamza'nın ev hapsinde olduğu iddialarını yalanlamış, Prens Hamza'ya yalnızca 'ülke güvenliğini ve istikrarını hedef alma amaçlı kullanılabilecek eylemleri durdurması' talimatı verildiğini söylemişti.

Prens Hamza görevini kötüye kullandığı suçlamalarını reddedip herhangi bir komplonun parçası olmadığını ifade etti.

Prens Hamza: Sorumlusu ben değilim

Cumartesi günü kaydedilen video mesajında Prens Hamza şunları söylüyor:

"Ürdün Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı bu sabah beni ziyaret edip, daha önce katıldığım veya yaptığım sosyal medya bağlantılı görüşmelerde hükümete ve Kral'a yönelik eleştiriler olduğu gerekçesiyle, evden dışarı çıkmama, insanlarla iletişime geçmeme veya görüşmeme izin verilmediği bilgisini verdi."

Prens Hamza, 'eleştiride bulunan kişinin kendisi olduğuna dair' bir suçlamanın ise yöneltilmediğini belirtiyor ve şöyle devam ediyor:

"Yönetimdeki çürümenin, son 15-20 yıldır yönetim yapısında hüküm süren ve giderek daha da kötüleşen beceriksizliğin, yolsuzluğun sorumlusu ben değilim… İnsanların kendi kurumlarına olan inançlarını yitirmelerinin sorumlusu ben değilim."

"Durum, hiç kimsenin zulüm görmeden, gözaltına alınmadan, taciz ve tehdit edilmeden düşüncelerini dile getirip konuşamadığı bir noktaya geldi."

- Getty Images
Kral Abdullah ve eşi Kraliçe Rania, 2004'te Prens Hamza ve Prenses Nur'un düğününde.

ABD'nin Orta Doğu'daki müttefiki Ürdün'de üst düzey siyasi gözaltılar nadir yaşanıyor.

Ülkenin güçlü istihbarat birimine koronavirüs salgını döneminde yeni yetkiler tanındı. İnsan hakları grupları istihbarat ajansının yetkilerinin genişletilmesine tepki gösterdi.

Mısır, ABD ve Suudi Kraliyet Mahkemesi, Kral Abdullah'a desteklerini dile getirdi.

Kral Abdullah, Prens Hamza'nın 'Veliaht' unvanını 2004'te elinden aldı. Bu kararın, büyük oğlunu Kral olarak görmeyi uman Kraliçe Nur'a 'darbe' olarak görüldü.

'Veliaht' unvanı elinden alındığında 24 yaşında olan Prens Hamza, Kral Hüseyin'in favorisiydi. Ama ölümünden sonra Veliaht olarak atanmak için çok genç ve deneyimsiz görülüyordu.

Eski Maliye Bakanı ve Kraliyet Ailesi üyesi de gözaltında

Ürdün'de Cumartesi günü gözaltına alınan üst düzey isimler arasında Eski Maliye Bakanı Bassem Awadallah ve Kraliyet Ailesi üyesi Şerif Hasan bin Zayd da var.

Gözaltına alınan Awadallah, ABD'de eğitim gören bir ekonomist. Kral'ın en güvendiği danışmanlarından olan Awadallah, Ürdün'ün ekonomik reformlarının gerçekleşmesinde de etkili bir isim. Ancak reform sürecinde sıklıkla hükümetinin direnciyle karşılaştı.

BBC Güvenlik Muhabiri Frank Garder'ın analizi:

Bu olay, kontrolden çıkan bir kraliyet ailesi krizi gibi görünüyor. Ürdün'ün Kraliyet mensupları bu yıl içinde bu krizleri yaşayan tek Kraliyet ailesi değil ama Ürdün'ün kendi içinde de sorunları var.

Covid salgınından önce de zor durumda olan ekonomi zayıfladı ve halk arasında memnuniyetsizlik artıyor. Dubai Prensesi Latifa'nınkine benzer bir video mesajıyla Ürdün'ün eski Kralı Hüseyin'in oğlu hükümeti yolsuzluk, nepotizm ve beceriksizlikle suçluyor.

Bütün çalışanlarının gözaltına alındığını ve kendisi ile ailesinin Amman'ın dışındaki el Saleem Sarayı'nda ev hapsinde tutulduklarını tüm iletişimlerin kısıtlandığını söylüyor.

BBC'ye verilen bu video mesajında Prens Hamza, ülkede korkunun hakim olduğunu, hükümeti eleştiren herkesin istihbarat tarafından gözaltına alınma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını anlatıyor.

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