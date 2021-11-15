Ürdün Futbol Federasyonu, 25 Eylül'de oynanan AFC Kadınlar Asya Kupası eleme maçında forma giyen İranlı oyuncuya cinsiyet soruşturması istedi.

Ürdün Futbol Federasyonu Başkanı Ali Bin El-Hüseyin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ürdün Futbol Federasyonu tarafından sunulan kanıtların ışığında, turnuvanın da önemi göz önünde bulundurularak AFC'den söz konusu oyuncunun ve takımdaki diğer futbolcuların cinsiyetlerinin bağımsız tıbbi uzmanlar tarafından araştırılmasına yönelik şeffaf bir soruşturma talep ediyoruz" ifadelerinin yer aldığı bir dilekçeyle resmi yollara başvurulduğu belirtildi.

Başvuruda ayrıca İran Kadın Milli Futbol Takımı'nın cinsiyet ve doping iddialarıyla dolu bir geçmişinin olduğu da belirtildi.

0-0 biten mücadelenin ardından İran, Ürdün'ü penaltı atışlarında 4-2 mağlup etmiş ve Tacikistan'da düzenlenecek olan 2022 AFC Kadınlar Asya Kupası'na katılma hakkı elde etmişti.