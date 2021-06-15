ABD’den El Salvador'a 115 milyon dolarlık fon 0:00 / 0:00

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Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) yöneticisi Samantha Power pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD’nin Orta Amerika ülkesinden göçü yavaşlatmak için El Salvador’a 115 milyon dolarlık iş birliği yardımı yapacağını bildirdi.

USAID yöneticisi Samantha Power, Orta Amerika Üniversitesi’nde göç konulu bir konferansta bir konuşma yaptı. Konuşmasında ‘‘Gençlere yönelik fırsatları genişletmek ve şiddetten uzaklaşmalarına yardımcı olmak için Orta Amerika’da yerel ortaklarla birlikte çalışabiliriz’’ ifadesine yer verdi

Samantha Power, 115 milyon dolarlık yardım kapsamında, 50 milyon doların güvenlik için, 35 milyon doların kadına yönelik şiddetle mücadele programlarına ve 30 milyon dolarının ise eğitimi için harcanacağını aktardı.

USAID, Guatemala, Hounduras ve El Salvador’da koronavirüs kaynaklı uzun süre kapalı kalmak zorunda kalan küçük ve orta ölçekli işletmelere de 12 milyon dolarlık katkı sağlanacağını aktardı.

Biden yönetimi Orta Amerika’da göçün temel nedenlerini ele almak için bölgeye 4 milyar dolar yatırım için söz vermişti.