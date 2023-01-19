Usain Bolt, milyonlarca dolar kaybetti!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Diğer Atletizm
ABONE OL

Usain Bolt, milyonlarca dolar kaybetti!

Dünyaca ünlü atlet Usain Bolt, bir yatırım şirketindeki hesabında bulunan 12,7 milyon doların kayıp olduğu açıklandı. Jamaikalı atletin avukatları, Bolt'un hesabında sadece 12 bin dolar kaldığını doğruladı

Usain Bolt, milyonlarca dolar kaybetti!
HABERTURK.COM

Dünyaca ünlü atlet Usain Bolt, sebebi henüz belli olmayan milyonlarca dolarlık kayıp yaşadı.

The Guardian gazetesinin, yerel Jamaika basınına dayanarak verdiği habere göre, Usain Bolt’un avukatı, müvekkilinin Jamaika’daki özel bir yatırım firmasındaki hesabından 12,7 milyon doların kayıp olduğunu açıkladı.

Maddi kayıplar için hukuki süreç başlatıldığı belirtildi ve, "Bu herkes için üzücü bir haber. Eğer bu bir hatadan kaynaklanmadıysa müvekkilimize karşı ciddi bir dolandırcılık ve hırsızlık suçuyla karşı karşıyayız." ifadeleri kullanıldı.

Bolt'un avukatları, 8 gün içerisinde paranın hesaba yatırılmaması durumunda konuyu Yüksek Mahkeme'ye taşıyacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Furkan Akar'dan tarihi madalya
DİĞER Furkan Akar'dan tarihi madalya
NFL maçında kalbi duran Damar Hamlin taburcu edildi
DİĞER NFL maçında kalbi duran Damar Hamlin taburcu edildi
2022 Kırkpınar Başpehlivanı unvanı, Mustafa Taş'a verildi
DİĞER İşte yeni başpehlivan!
Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in ödül ve dereceleri iptal edildi
DİĞER Başpehlivan Şimşek'in ödül ve dereceleri iptal edildi
2022 yılında spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar...
FUTBOL Sporda 2022 yılı böyle geçti!
Bakan Kasapoğlu: Türkiye, 2022 yılında 51 branşta 6 bin 127 madalya kazandı
FUTBOL "51 branşta 6 bin 127 madalya"
Taha Akgül, dünyanın en iyi güreşçisi seçildi
DİĞER Taha Akgül, dünyanın en iyisi seçildi
Taha Akgül, 2022 yılının en iyi güreşçisi seçildi
DİĞER Taha Akgül, 2022 yılının en iyi güreşçisi seçildi
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk kez Filistinli hakem görev alacak
DİĞER FIFA'dan bir ilk!
İtalya'da ırkçılık: Ragbi oyuncusuna gönderilen Noel paketinden çürük muz çıktı
DİĞER İtalya'da ırkçılık skandalı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.