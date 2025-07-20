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        Uşak'ta orman yangını

        UŞAK'ta orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 15:59 Güncelleme: 20.07.2025 - 16:05
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        Uşak'ta orman yangını
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        UŞAK'ta orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Dağdemirler köyü Tozluburun mevkisindeki ormanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 2 helikopter ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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