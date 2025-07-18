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        Uşak'ta tamir için çıktığı aydınlatma direğinde elektrik akımına kapılan kişi öldü

        Uşak'ın Eşme ilçesinde tamir için çıktığı aydınlatma direğinde elektrik akımına kapılan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 22:53 Güncelleme: 18.07.2025 - 22:53
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        Uşak'ta tamir için çıktığı aydınlatma direğinde elektrik akımına kapılan kişi öldü
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        Uşak'ın Eşme ilçesinde tamir için çıktığı aydınlatma direğinde elektrik akımına kapılan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, elektrik dağıtım şirketi çalışanı Mustafa Duman (27), tamir için sepetli vinçle Yeleğen beldesi Kuştepe mevkisinde yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çıktı.

        Duman, tamir sırasında henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan Duman, ambulansla kaldırıldığı Eşme Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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