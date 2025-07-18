Uşak'ta tamir için çıktığı aydınlatma direğinde elektrik akımına kapılan kişi öldü

Duman, tamir sırasında henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

Alınan bilgiye göre, elektrik dağıtım şirketi çalışanı Mustafa Duman (27), tamir için sepetli vinçle Yeleğen beldesi Kuştepe mevkisinde yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çıktı.

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