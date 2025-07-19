Uşakspor'a Süper Lig'den takviye

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Uşakspor, bonservisi Başakşehir'de bulunan eski oyuncusu Efecan Barlık'ı renklerine bağladı.

Kulüp yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kulübümüz, Başakşehir FK kulübü futbolcusu genç santrafor ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Efecan Barlık'a, 'Uşaksporumuza hoş geldin’ diyor, armamızın ışığında nice şampiyonluklar diliyoruz. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Yolun sonu şampiyonluk olsun."

Bucaspor 1928'den yetişen 22 yaşındaki genç golcü, 2022-2023 sezonunda Uşakspor formasını terletmişti.