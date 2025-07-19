İsrail ile Suriye ateşkeste anlaştı

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, yaptığı açıklamada, İsrail ve Suriye'nin Türkiye, Ürdün ve komşularının desteğiyle ateşkes konusunda anlaştıklarını söyledi.

Reuters'ın haberine göre, İsrail Çarşamba günü Şam'a hava saldırıları düzenlerken , güneydeki hükümet güçlerini de vurarak geri çekilmelerini talep etti ve İsrail'in amacının Suriye Dürzilerini korumak olduğunu söyledi. Dürziler, Lübnan ve İsrail'de de takipçileri olan küçük ama etkili bir azınlıktır.

Barrack, X. sitesinde yaptığı paylaşımda, "Dürzileri, Bedevileri ve Sünnileri silahlarını bırakmaya ve diğer azınlıklarla birlikte yeni ve birleşik bir Suriye kimliği inşa etmeye çağırıyoruz" dedi.

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BREAKTHROUGH —— Israeli Prime Minister @Netanyahu and Syrian President Ahmed al-Sharaa @SyPresidency supported by the U.S.A. @SecRubio have agreed to a ceasefire embraced by Türkiye, Jordan and its neighbors. We call upon Druze, Bedouins, and Sunnis to put down their weapons and… — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) July 18, 2025

Washington'daki İsrail Büyükelçiliği ve Kanada'daki Suriye Konsolosluğu yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

Ateşkes duyurusu, ABD'nin çatışmaya son vermek için çaba göstermesinin ardından geldi.

Çarşamba günü, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "endişe verici ve dehşet verici bir durumu" sona erdirmek için adımlar atılması konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi.