Uşak'ta şarampole devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Uşak'ın Banaz ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
A.S. (52) yönetimindeki 64 ADG 074 plakalı motosiklet, Hatıplar köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan A.S. ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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