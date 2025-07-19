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        Uşak'ta şarampole devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 02:49 Güncelleme: 19.07.2025 - 02:49
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        Uşak'ta şarampole devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        A.S. (52) yönetimindeki 64 ADG 074 plakalı motosiklet, Hatıplar köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan A.S. ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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