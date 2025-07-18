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        Uşakspor'da Doğancan ayrıldı

        3'üncü Lig temsilcisi Uşakspor'da tecrübeli savunma oyuncusu Doğancan Kılıç, veda mesajı yayınladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 11:46 Güncelleme: 18.07.2025 - 11:50
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        Uşakspor'da Doğancan ayrıldı
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        3'üncü Lig temsilcisi Uşakspor'da tecrübeli savunma oyuncusu Doğancan Kılıç, veda mesajı yayınladı. Geçen sezon kırmızı-siyahlı formayla 28 maça çıkan 32 yaşındaki stoper, "Uşakspor'la olan sözleşmemin sona erdiğini üzülerek ama bir o kadar da güzel anılarla dolu bir kalple duyurmak istiyorum. Bu formayı gururla taşıdığım her gün, sahaya çıktığım her an, bana verilen desteğin, güvenin ve sevginin karşılığını vermeye çalıştım. Uşak benim için sadece bir durak değil, yüreğimde yer eden bir şehir, bir aile oldu. Hakkım varsa helal olsun, siz de helal edin" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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