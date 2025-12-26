Habertürk
        Uşak Haberleri

        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 19:54 Güncelleme: 26.12.2025 - 19:54
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Uşak’ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde 3 adrese operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramada, 463 yeşil reçeteye tabi hap ve A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

