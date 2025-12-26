Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde 3 adrese operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, 463 yeşil reçeteye tabi hap ve A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
