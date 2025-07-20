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        Uşak'ta orman yangını

        Uşak'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 14:21 Güncelleme: 20.07.2025 - 14:25
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        Uşak'ta orman yangını
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        Uşak'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Dağdemirler köyü Tozluburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz sevk edildi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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