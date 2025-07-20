Uşak'ta orman yangını

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz sevk edildi.

Dağdemirler köyü Tozluburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

Uşak'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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